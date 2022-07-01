МЧС РФ нашли разбившийся в Якутии самолёт Ан-2 с 2 погибшими и одним выжившим
Пресс-служба МЧС России сообщила о нахождении потерпевшего крушении в Якутии самолёта Ан-2.
Днём 1 июля пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России сообщила, что в районе Якутии был обнаружен разбившийся самолёт Ан-2, который искали около недели.
По данным МЧС РФ, в кабине пилота было обнаружено тело одного погибшего члена экипажа, а второе тело лежало рядом с самолётов в обгоревшем состоянии.
Также в МЧС сообщили, что третий член экипажа смог выжить и самостоятельно вышел к искавшим его спасателям, сейчас ему оказывается помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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