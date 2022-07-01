Представитель Путина Иванов заявил о запасах самолётов в России на 3-4 года
Советник Путина Иванов рассказал о количестве самолётов, оставшихся в России после введённых Западом санкций.
В пятницу днём специальный представитель Путина по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов заявил, что в России остаётся запас самолётов на три-четыре года вперёд.
"Но уже сейчас надо думать, что будет три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся", - предупредил Иванов 1 июля.
По мнению политика, уже через два-три года правительству России нужно будет переоборудовать самолёты, находящиеся на балансе страны сейчас.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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