Представитель Путина Иванов заявил о запасах самолётов в России на 3-4 года

Советник Путина Иванов рассказал о количестве самолётов, оставшихся в России после введённых Западом санкций.

В пятницу днём специальный представитель Путина по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов заявил, что в России остаётся запас самолётов на три-четыре года вперёд.

"Но уже сейчас надо думать, что будет три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся", - предупредил Иванов 1 июля.

По мнению политика, уже через два-три года правительству России нужно будет переоборудовать самолёты, находящиеся на балансе страны сейчас.