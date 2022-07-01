Представитель Путина Иванов заявил о запасах самолётов в России на 3-4 года

Советник Путина Иванов рассказал о количестве самолётов, оставшихся в России после введённых Западом санкций.

В пятницу днём специальный представитель Путина по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов заявил, что в России остаётся запас самолётов на три-четыре года вперёд.

"Но уже сейчас надо думать, что будет три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся", - предупредил Иванов 1 июля.

По мнению политика, уже через два-три года правительству России нужно будет переоборудовать самолёты, находящиеся на балансе страны сейчас.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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