Верховный лидер Талибана призвал мир не вмешиваться в дела Афганистана
Верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзаде в пятницу (1 июля) призвал мир прекратить вмешательство во внутренние афганские дела.
Хибатулла Ахундзада, который обычно живет в уединении в Кандагаре, духовном центре талибов, выступил в Кабуле перед собранием религиозных деятелей, созванным режимом для укрепления своей власти.
«Они говорят нам: «Почему бы вам не сделать то, почему бы вам не сделать то? Почему мир вмешивается в наши дела? Мы не будем принимать указания ни от кого в мире. Мы склоняемся только перед Всемогущим Аллахом», — сказал он в часовой речи, переданной по государственному радио.
С четверга более 3000 священнослужителей и вождей племен собрались в столице на трехдневный великий совет. Первые выступления в основном призывали к единству вокруг режима.
Прессу на собрание не пустили, несколько дней журналисты строили предположения о возможном участии в нем Хибатуллы Ахундзаде.
С августа до сих пор были обнародованы только его аудиозаписи, подлинность которых не может быть подтверждена независимым источником.
Несмотря на свою осмотрительность, мулла и специалист по судебным и религиозным вопросам, которому уже под 70, держит железной рукой движение Талибан, которое он возглавил в 2016 году и носит звание «Повелитель верующих».
Опубликовано: Тарас Медведев
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