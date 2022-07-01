В Huawei значительно увеличилось число вакансий для российского подразделения

Согласно данным HH.ru, китайская компания Huawei за первое полугодие текущего года увеличила число вакансий для российского подразделения на 49%, пишет издание "Коммерсант".

Как уточняется, на должность специалиста по обслуживанию и производству электроники компания увеличила число вакансий на 233%.

Также на 186% Huawei увеличила число предложений на места в сфере обслуживания и инсталляции оборудования.

Стоит отметить, что число нанимаемых студентов и практикантов возросло до 132%.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 