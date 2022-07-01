Макеева о дружбе с Шахназаровым: легендарный человек

Популярная российская актриса Анастасия Макеева рассказала о дружеских отношениях с известным режиссёром Кареном Шахназаровым.

Анастасия Макеева поведала о том, что режиссер Карен Шахназаров занимался своей деятельностью в разных странах, а актриса сопровождала его за границей.

Артистка считает режиссера легендарным человеком. 8 июля кинодеятелю будет 70 лет. В честь юбилея сценарист порадует своим присутствием в эфире известного шоу на главном канале страны, где компанию ему составила и Макеева.

В личном микроблоге Анастасия разместила совместный снимок с именитым режиссёром, поделившись с фанатами впечатлениями от общения с другом.

Карен Георгиевич - абсолютно легендарный человек. Он чтит и продолжает традиции старого советского кино. С его подачи, 110 старых советских кинофильмов отреставрировали на киностудии.

Рассказывая о деятельности мэтра кино в различных государствах, актриса отметила, что не раз сопровождала Карена Георгиевича в заграничных поездках.

С ним я объездила полмира - Европа, Азия, Латинская Америка. Это был невероятный опыт, мне очень повезло. Моя особая гордость - мне удалось сняться у Шахназарова дважды, хотя он практически никогда не снимает актрис более одного раза в своих фильмах.

Испытывает гордость знаменитость из-за того, что ей удалось сниматься в фильмах режиссёра несколько раз, не глядя на принцип Шахназарова не снимать одну и ту же актрису дважды.