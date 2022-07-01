Макеева о дружбе с Шахназаровым: легендарный человек
Популярная российская актриса Анастасия Макеева рассказала о дружеских отношениях с известным режиссёром Кареном Шахназаровым.
Анастасия Макеева поведала о том, что режиссер Карен Шахназаров занимался своей деятельностью в разных странах, а актриса сопровождала его за границей.
Артистка считает режиссера легендарным человеком. 8 июля кинодеятелю будет 70 лет. В честь юбилея сценарист порадует своим присутствием в эфире известного шоу на главном канале страны, где компанию ему составила и Макеева.
В личном микроблоге Анастасия разместила совместный снимок с именитым режиссёром, поделившись с фанатами впечатлениями от общения с другом.
Карен Георгиевич - абсолютно легендарный человек. Он чтит и продолжает традиции старого советского кино. С его подачи, 110 старых советских кинофильмов отреставрировали на киностудии.
Рассказывая о деятельности мэтра кино в различных государствах, актриса отметила, что не раз сопровождала Карена Георгиевича в заграничных поездках.
С ним я объездила полмира - Европа, Азия, Латинская Америка. Это был невероятный опыт, мне очень повезло. Моя особая гордость - мне удалось сняться у Шахназарова дважды, хотя он практически никогда не снимает актрис более одного раза в своих фильмах.
Испытывает гордость знаменитость из-за того, что ей удалось сниматься в фильмах режиссёра несколько раз, не глядя на принцип Шахназарова не снимать одну и ту же актрису дважды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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