Данко не подтвердил информацию о дружбе с Киркоровым и Бузовой

Появились слухи, что Филипп Киркоров и Ольга Бузова перестали общаться с известным российским певцом Данко, как его популярность пошла на спад.

Российский исполнитель Александр Фадеев (сценический псевдоним - Данко) дал комментарии относительно слухов о том, что Ольга Бузова и Филипп Киркоров перестали с ним дружить после того, как он стал не таким популярным. Оказалось, что знаменитости никогда не дружили.

Данко сообщил, что видел и контактировал с поп-королем и звездой экрана только в рамках светских мероприятиях. Чаще певец пересекался с Бузовой, так как та была частым гостем подобных мест.

Данко рассказал об этом в передаче "Загугли звезду".

Не было никогда никакой дружбы, поэтому так: легко терять то, чего не имеешь.

Ранее вокалист признался, что опасается мести Николая Цискаридзе из-за того, что позволил себе высказаться о нетрадиционной сексуальной ориентации балетмейстера.

Певец назвал коллегу злопамятным.

Данко сообщил, что скрывается в Ялте после того, как позволил себе высказаться о сексуальных предпочтениях Цискаридзе. Вместе с женой Данко "прячется в лесу".

Боюсь, что он в меня брызнет какой-нибудь кислотой. Надеюсь, что этого не случится, хотя сколько веревочке не вейся, конец все равно найдется.

Заметим, что от Цискаридзе никакой реакции на выпад певца не последовало. Видимо, артисту балета недосуг выяснять отношения с исполнителем.