Безруков выступил против закрытия театра "Гоголь-центр"

Известный актёр Сергей Безруков не подержал идею закрыть московский театр "Гоголь-центр".

Популярный 48-летний актер театра, кино и телевидения Сергей Безруков высказался по поводу закрытия московского театра "Гоголь-центр".

Худрук Московского губернского театра согласен в данном вопросе с Кириллом Кроком - директором Вахтанговского театра.

Согласен с Кириллом Кроком, что "Гоголь-центр" был абсолютно авторским проектом Кирилла Серебренникова и в своем прежнем виде мог существовать только с ним.

Глава Вахтанговского театра заявил, что "Гоголь-центр" мог полноценно функционировать только с творческим лидером, и в данном случае смена художественной программы храма искусства неизбежна.

Московский Департамент культуры города 30 июня объявил, что пост худрука "Гоголь-центра" занимает режиссер Антон Яковлев. Среди его постановок числятся "Крейцерова соната", "Дуэль" в МХТ имени Чехова, "Король Лир" в Малом театре.

Алексея Аграновича попросили с занимаемого поста.

Кадровые перестановки коснулись и двух других театрах российской столицы.

Во главе творческого процесса "Школы современной пьесы" встал Дмитрий Астрахан вместо Иосифа Райхельгауза.

В "Современнике" функции худрука будет исполнять целый художественный совет.