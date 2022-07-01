Безруков выступил против закрытия театра "Гоголь-центр"
Известный актёр Сергей Безруков не подержал идею закрыть московский театр "Гоголь-центр".
Популярный 48-летний актер театра, кино и телевидения Сергей Безруков высказался по поводу закрытия московского театра "Гоголь-центр".
Худрук Московского губернского театра согласен в данном вопросе с Кириллом Кроком - директором Вахтанговского театра.
Согласен с Кириллом Кроком, что "Гоголь-центр" был абсолютно авторским проектом Кирилла Серебренникова и в своем прежнем виде мог существовать только с ним.
Глава Вахтанговского театра заявил, что "Гоголь-центр" мог полноценно функционировать только с творческим лидером, и в данном случае смена художественной программы храма искусства неизбежна.
Московский Департамент культуры города 30 июня объявил, что пост худрука "Гоголь-центра" занимает режиссер Антон Яковлев. Среди его постановок числятся "Крейцерова соната", "Дуэль" в МХТ имени Чехова, "Король Лир" в Малом театре.
Алексея Аграновича попросили с занимаемого поста.
Кадровые перестановки коснулись и двух других театрах российской столицы.
Во главе творческого процесса "Школы современной пьесы" встал Дмитрий Астрахан вместо Иосифа Райхельгауза.
В "Современнике" функции худрука будет исполнять целый художественный совет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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