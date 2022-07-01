Нетребко намерена лететь в Израиль: там знаменитость выступит в компании супруга
Оперная дива Анна Нетребко сообщила о том, что намерена отправиться в Израиль.
Российская исполнительница в жанре оперы Анна Нетребко сообщила, что планирует лететь в Израиль. Об этом звезда мировой сцены сообщила в своем микроблоге.
Совместно со своим мужем Юсифом Эйвазовым артистка отправится в израильское государство, чтобы 1 октября выступить с концертом в столице страны.
Концертной площадкой будет Зал культуры имени Чарльза Бронфмана
349 шекелей - самая низкая стоимость билетов на выступление оперной дивы в Тель-Авиве. В переводе на российские рубли - это более 5 000. Кроме этого, зрители, у которых водятся деньги, могут купить VIP-пакет, куда входит встреча с исполнителями, коктейль, специальное место и даже отдельный вход.
Ранее сообщалось, что Анна Нетребко выставила на продажу элитную недвижимость в Вене. Стоимость квартиры составляет почти 4 000 000 евро, а площадь - 225 кв м.
Это привлекательное жилье расположено в красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте центра города. Квартира была первоначально сложена из двух квартир, имеет два входа и занимает два этажа.
В апартаментах имеются гостиная с большим окном-панорамой с видом на красивую францисканскую церковь, огромная кухня, снова гостиная, прихожая, санузел для гостей, спальня с ванной и туалетом, гардеробная, 2 кладовки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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