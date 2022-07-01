Нетребко намерена лететь в Израиль: там знаменитость выступит в компании супруга

Оперная дива Анна Нетребко сообщила о том, что намерена отправиться в Израиль.

Российская исполнительница в жанре оперы Анна Нетребко сообщила, что планирует лететь в Израиль. Об этом звезда мировой сцены сообщила в своем микроблоге.

Совместно со своим мужем Юсифом Эйвазовым артистка отправится в израильское государство, чтобы 1 октября выступить с концертом в столице страны.

Концертной площадкой будет Зал культуры имени Чарльза Бронфмана

349 шекелей - самая низкая стоимость билетов на выступление оперной дивы в Тель-Авиве. В переводе на российские рубли - это более 5 000. Кроме этого, зрители, у которых водятся деньги, могут купить VIP-пакет, куда входит встреча с исполнителями, коктейль, специальное место и даже отдельный вход.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко выставила на продажу элитную недвижимость в Вене. Стоимость квартиры составляет почти 4 000 000 евро, а площадь - 225 кв м.

Это привлекательное жилье расположено в красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте центра города. Квартира была первоначально сложена из двух квартир, имеет два входа и занимает два этажа.

В апартаментах имеются гостиная с большим окном-панорамой с видом на красивую францисканскую церковь, огромная кухня, снова гостиная, прихожая, санузел для гостей, спальня с ванной и туалетом, гардеробная, 2 кладовки.