Россия остановит прокачку газа в ЕС по «Северному потоку» на 10 дней для техосмотра
Оператор Nord Stream AG сообщил о прекращении работы двух нитей "Северного потока" с 11 по 21 июля.
1 июля оператор газовой магистрали Nord Stream AG сообщил, что с 11 по 21 июля обе нити "Северного потока" полностью остановят свою работу и не смогут поставлять газ в Европу.
При этом пресс-служба Nord Stream AG сообщает, что все заинтересованные в работе "Северного потока" страны заблаговременно предупреждены об остановке работы газопровода из-за техосмотра.
Примечательно, что ряд немецких СМИ ранее выразил обеспокоенность неспособностью Германии запастись газом на зими из-за работ на "Северном потоке".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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