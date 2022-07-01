Россия остановит прокачку газа в ЕС по «Северному потоку» на 10 дней для техосмотра

Оператор Nord Stream AG сообщил о прекращении работы двух нитей "Северного потока" с 11 по 21 июля.

1 июля оператор газовой магистрали Nord Stream AG сообщил, что с 11 по 21 июля обе нити "Северного потока" полностью остановят свою работу и не смогут поставлять газ в Европу.

При этом пресс-служба Nord Stream AG сообщает, что все заинтересованные в работе "Северного потока" страны заблаговременно предупреждены об остановке работы газопровода из-за техосмотра.

Примечательно, что ряд немецких СМИ ранее выразил обеспокоенность неспособностью Германии запастись газом на зими из-за работ на "Северном потоке".