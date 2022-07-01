Эрдоган заявил, что Турция может вернуть вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение об отмене вето его страны на заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не является окончательным.

Эрдоган отметил, что Скандинавские государства обязаны сдержать свои обещания. Кроме того, это решение должен еще одобрить турецкий парламент.

Президент уточнил, что не видит смысла торопиться с ратификацией. Сначала Анкара должна проверить, выполняют ли Финляндия и Швеция взятые на себя обязательства. Это касается и экстрадиции подозреваемых, которых разыскивает Турция.

Если эти страны Северной Европы не отправят лиц, попадающих под данное обязательство, Турция готова сделать все возможное через свои подразделения и учреждения.

Тайип Эрдоган напомнил, что в настоящее время Финляндия и Швеция еще не являются членами НАТО, мяч сейчас на их стороне.

В Мадриде на саммите НАТО после четырехчасовых переговоров между Эрдоганом и представителями Скандинавии был согласован список мер безопасности.

В обмен Анкара обещает снять вето на вступление двух государств в Североатлантический Альянс. Речь также шла о терроризме и эмбарго на поставки оружия.

Меморандум включает 10 статей. В нем содержится обещание создать постоянный механизм для контроля за его выполнением.