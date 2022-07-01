Роспотребнадзор приостановил действие ограничений, введенных во время пандемии, интуристам станет проще

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений.

Напомним, что ряд ограничений до этого момента все еще действовал в России, что становилось ловушкой для въезжающих на ее территорию туристов.

К примеру, белорусские туристы жаловались, что их не пустили в Россию с территорию Грузии, при этом пограничники руководствовались упомянутыми антипандемийными правилами.

Действие отменяющего ограничения постановления Роспотребназора начинается со 2 июля.