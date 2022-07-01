Роспотребнадзор приостановил действие ограничений, введенных во время пандемии, интуристам станет проще
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений.
Напомним, что ряд ограничений до этого момента все еще действовал в России, что становилось ловушкой для въезжающих на ее территорию туристов.
К примеру, белорусские туристы жаловались, что их не пустили в Россию с территорию Грузии, при этом пограничники руководствовались упомянутыми антипандемийными правилами.
Действие отменяющего ограничения постановления Роспотребназора начинается со 2 июля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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