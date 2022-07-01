Nord Stream AG: «Северный поток» будет остановлен в июле 2022 года для техобслуживания

Обе нитки газопровода «Северный поток» остановлены на плановое техобслуживание в июле 2022 года.

В пятницу, 1 июля 2022 года, швейцарская компания Nord Stream AG сообщила о проведении плановой остановки транспортировки природного газа на обоих нитках газопровода «Северный поток».

Согласно заявлению компании Nord Stream AG данная остановка функционирования газопровода в связи с произведением плановых профилактических работ и продлится 11 по 21 июля включительно.

График проведения техобслуживания газопровода был заранее согласован и будет включать в себя тестирование механических элементов и систем автоматизации, чтобы исключить возникновение экстренных ситуации при эксплуатации «Северного потока» в будущем.