Михалков считает безуспешным подражание Голливуду: мы - другие
Именитый российский режиссёр Никита Михалков считает попытки отечественного кинематографа подражать Голливуду тщетными. Кинодеятель считает, что среди голливудских фильмов мало тех, что со смыслом.
Известный в России и за рубежом режиссер и актер Никита Михалков уверяет, что у нашего кино никак не получается подражать Голливуду. Снять российский фильм как в Голливуде именитый режиссёр считает пустым занятием.
Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы - это что-то другое
Мэтр не представляет себе, как бы к нему отнесся отечественный зритель, если бы он выпустил "Терминатор".
Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы - другие, мы - о другом.
Мэтр российского кино также заметил, что за 20 лет, на протяжении которых Голливуд заставил зрителей считать, что делает лучшее кино. Но фильмов, наполненных смыслом, раз-два и обчёлся.
Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла.
Напомним, что о Никите Михалкове и его авторском проекте "БесогонТВ" недавно высказался юморист Максим Галкин, пребывающий сегодня в Израиле.
Артист считает, что режиссёр сам "превратился в беса" и "гонит пургу".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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