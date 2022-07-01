Верховный суд ДНР готовится рассмотреть дело пленных из группировки «Медведи SS», им грозит высшая мера

СМИ в ДНР сообщают, что следствие завершило работу по делу о военных преступлениях нацистской группировки  «Медведи SS», боевики которой попали в плен на «Азовстали».

Сообщается, что их дела направлены в генпрокуратуру республики для передачи в суд.

Это первая группа украинских боевиков, которая предстанет перед судом.

Сообщается, что им грозит высшая мера наказания – расстрел.

Ранее сообщалось, что часть боевиков нацполка «Азов», попавших в плен в Мариуполе была обменяна на тяжелораненых военных ДНР. 

По информации главы республики Дениса Пушилина, направленные в Киев «азовцы» имеют также тяжелые ранения и не были замешаны в преступной деятельности печально известного подразделения.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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