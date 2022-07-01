Донецкий Верховный суд выдвинул обвинения ещё двум британцам, воевавшим на стороне Киева.

Вечером 1 июня Верховный суд Донецкой Народной республики выдвинул обвинения ещё двум подданным Великобритании, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на Украине и Донбассе, сражаясь против армий России и народного ополчения на стороне Киева.

По данным местных донецких СМИ, данным британцам предъявлены те же обвинения, что и их согражданам Шону Пиннеру, Эйдену Аслину гражданину Марокко Саадуну Брагиму.

Напомним, что Пиннер, Аслин и Брагим приговорены к смертной казни в ДНР. Также известно, что у Саадуна Брагима выявлено расстройство личности.