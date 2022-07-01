Верховный суд ДНР предъявил обвинения ещё двум наёмникам из Британии
Донецкий Верховный суд выдвинул обвинения ещё двум британцам, воевавшим на стороне Киева.
Вечером 1 июня Верховный суд Донецкой Народной республики выдвинул обвинения ещё двум подданным Великобритании, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на Украине и Донбассе, сражаясь против армий России и народного ополчения на стороне Киева.
По данным местных донецких СМИ, данным британцам предъявлены те же обвинения, что и их согражданам Шону Пиннеру, Эйдену Аслину гражданину Марокко Саадуну Брагиму.
Напомним, что Пиннер, Аслин и Брагим приговорены к смертной казни в ДНР. Также известно, что у Саадуна Брагима выявлено расстройство личности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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