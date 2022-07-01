Захарова: наш борщ в защите не нуждается
Мария Захарова прокомментировала очередное проявление сплошной украинизации и рассказала историю борща.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале шутливо прокомментировала заявление главы Министерства культуры Украины Александра Ткаченко о помещении украинского борща под немедленную охрану.
Захарова считает, что наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке, как и положено настоящему борщу, который и испокон веку ели, а не охраняли.
Так же Мария Захарова решила приоткрыть завесу тайны и рассказать националистам ненавидящим всё русское откуда же на территории Украины появился борщ.
Согласно её сообщению, впервые борщ упоминается в записках купца Груневега как блюдо русских жителей Киева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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