Захарова: наш борщ в защите не нуждается

Мария Захарова прокомментировала очередное проявление сплошной украинизации и рассказала историю борща.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале шутливо прокомментировала заявление главы Министерства культуры Украины Александра Ткаченко о помещении украинского борща под немедленную охрану.

Захарова считает, что наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке, как и положено настоящему борщу, который и испокон веку ели, а не охраняли.

Так же Мария Захарова решила приоткрыть завесу тайны и рассказать националистам ненавидящим всё русское откуда же на территории Украины появился борщ.

Согласно её сообщению, впервые борщ упоминается в записках купца Груневега как блюдо русских жителей Киева.