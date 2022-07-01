Птицы могут устраивать лесные пожары, когда садятся на ЛЭП

Причины лесного пожара часто невозможно установить в ходе следствия из-за уничтожения улик.

Но, как оказалось порой причиной лесных пожаров становятся пернатые.

В 2014 году лесной пожар в Чили уничтожил 2500 домов и унес жизни, по меньшей мере, 13 человек.

Год спустя в Айдахо (США) сгорело более 4000 гектаров леса, площадь которых почти в двенадцать раз превышает площадь Центрального парка в Нью-Йорке.

Два пожара, у которых была одна общая черта: они были устроены птицами.

Пернатые любят садиться на линии электропередач и столбы, чтобы отдохнуть в безопасности или наблюдать за своей добычей.

Летом из-за жары провода ЛЭП часто ослабляют натяжение и птицы, севшие на них, могут вызвать короткое замыкание. Оно и становится причиной лесных пожаров заключили исследователи проблемы.