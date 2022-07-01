Зюганов требует признать Ельцина предателем РФ и закрыть «Ельцин Центр»
1 июля Геннадий Зюганов заявил о необходимости признать полиса Ельцина предателем родины.
Вечером суббота лидер российской политической партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает целесообразным признать экс-президента России Бориса Ельцина предателем родины.
Также Зюганов сообщил, что он будет настаивать на закрытии "Ельцин Центра" в России и признании данной структуры экстремистской организацией.
Ранее Геннадий Зюганов неоднократно выступал с критикой в адрес Бориса Ельцина за его деятельность в качестве первого президента России как суверенного государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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