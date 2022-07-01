Зюганов требует признать Ельцина предателем РФ и закрыть «Ельцин Центр»

1 июля Геннадий Зюганов заявил о необходимости признать полиса Ельцина предателем родины.

Вечером суббота лидер российской политической партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает целесообразным признать экс-президента России Бориса Ельцина предателем родины.

Также Зюганов сообщил, что он будет настаивать на закрытии "Ельцин Центра" в России и признании данной структуры экстремистской организацией.

Ранее Геннадий Зюганов неоднократно выступал с критикой в адрес Бориса Ельцина за его деятельность в качестве первого президента России как суверенного государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 