Зюганов требует признать Ельцина предателем РФ и закрыть «Ельцин Центр»

1 июля Геннадий Зюганов заявил о необходимости признать полиса Ельцина предателем родины.

Вечером суббота лидер российской политической партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает целесообразным признать экс-президента России Бориса Ельцина предателем родины.

Также Зюганов сообщил, что он будет настаивать на закрытии "Ельцин Центра" в России и признании данной структуры экстремистской организацией.

Ранее Геннадий Зюганов неоднократно выступал с критикой в адрес Бориса Ельцина за его деятельность в качестве первого президента России как суверенного государства.