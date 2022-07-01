Белые носороги вернулись в Мозамбик спустя 40 лет после полного истребления

Спустя более 40 лет после того, как носороги были уничтожены в Мозамбике, первые 19 серых гигантов были вновь завезены в эту южноафриканскую страну.

Белые носороги провели в грузовике более 60 часов и проехали 1600 километров из Южной Африки в национальный парк Мозамбика Зинаве, сообщил в пятницу Фонд парков мира. По данным фонда, в ближайшие два-три года добавится еще 21 белый и черный носорог.

Возвращение носорога означает, что Мозамбик впервые стал домом для «большой пятерки»: слонов, львов, леопардов, буйволов и носорогов.

Это важно не только для туризма, но и для здоровой экосистемы, сказал председатель Фонда парков мира Вернер Майбург. Фонд надеется, что через восемь-десять лет популяция носорогов в национальном парке Зинаве будет достаточно большой, чтобы другие охраняемые районы Африки могли пополнить запасы животных, на которых охотятся из-за их рогов, сказал Майбург.

По данным природоохранной организации WWF, в Африке все еще насчитывается около 18 000 белых носорогов и около 5600 черных носорогов, находящихся под угрозой исчезновения. Ежегодно из-за рогов браконьеры убивают десятки животных. В Азии, особенно во Вьетнаме и Китае, рог популярен как ингредиент традиционной медицины и стоит примерно столько же, сколько золото.