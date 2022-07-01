Белые носороги вернулись в Мозамбик спустя 40 лет после полного истребления
Спустя более 40 лет после того, как носороги были уничтожены в Мозамбике, первые 19 серых гигантов были вновь завезены в эту южноафриканскую страну.
Белые носороги провели в грузовике более 60 часов и проехали 1600 километров из Южной Африки в национальный парк Мозамбика Зинаве, сообщил в пятницу Фонд парков мира. По данным фонда, в ближайшие два-три года добавится еще 21 белый и черный носорог.
Возвращение носорога означает, что Мозамбик впервые стал домом для «большой пятерки»: слонов, львов, леопардов, буйволов и носорогов.
Это важно не только для туризма, но и для здоровой экосистемы, сказал председатель Фонда парков мира Вернер Майбург. Фонд надеется, что через восемь-десять лет популяция носорогов в национальном парке Зинаве будет достаточно большой, чтобы другие охраняемые районы Африки могли пополнить запасы животных, на которых охотятся из-за их рогов, сказал Майбург.
По данным природоохранной организации WWF, в Африке все еще насчитывается около 18 000 белых носорогов и около 5600 черных носорогов, находящихся под угрозой исчезновения. Ежегодно из-за рогов браконьеры убивают десятки животных. В Азии, особенно во Вьетнаме и Китае, рог популярен как ингредиент традиционной медицины и стоит примерно столько же, сколько золото.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями
Загадочная вспышка листерии привела к смерти, прерыванию беременности и десяткам госпитализаций
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ
После открытия сухопутных путей в Крыму может появиться белорусско-крымская судоходная компания
Зеленский рассказал, чем Украина заменит российский газ