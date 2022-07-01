Россияне больше не могут въехать на Украину без визы, но и ее наличие не гарантия въезда

С 1 июля на Украине введен визовый режим для россиян, въезжающих в страну. Соглашение с Россией об «безвизе» отменяется.

Граждане России могут въезжать на Украину и выезжать за ее пределы, находиться на территории страны только при наличии визы.

Для оформления виз необходимо обращаться в визовые центры сети VFS Global. Такие учреждения есть всего в восьми российских городах.

Получить украинскую визу можно в Калининграде, Новосибирске, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

Но наличие визы не является гарантией беспрепятственного въезда россиян на Украину. Окончательно решение принимают работники погранслужбы.

Данная мера принята на основании петиции, созданной украинскими гражданами. Об изменении правил въезда в страну для российских граждан ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.