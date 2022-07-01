Северная Корея заявляет, что в страну прислали COVID-19 на воздушных шарах
Северная Корея заявила, что вспышка COVID-19 в стране произошла после контакта людей с воздушными шарами, которые прилетели с юга.
По мнению экспертов, это может быть попыткой переложить ответственность на Южную Корею в условиях растущей напряженности из-за ядерной программы.
Много лет подряд активисты перебрасывают на воздушных шарах через границу листовки, в которых содержится критика в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Северная Корея не раз выражала возмущение по поводу шаров, прилетающих из Южной Кореи. Отношения между странами с давних пор являются напряженными.
Недавно официальные лица в Южной Корее и в США заявили, что Северная Корея готовится к ядерным испытаниям.
Государственные северокорейские СМИ сообщают, что Центр профилактики эпидемий выявил очаги заражения COVID-19 в городе Ипхо, расположенном неподалеку от границы с Южной Кореей.
Там также сказано, что 18-летний солдат и 5-летний ребенок контактировали с инопланетными вещами в начале апреля, а потом у них наши коронавирус омикрон.
Центр приказал чиновникам бороться с вещами, которые прибывают с ветром, в том числе с воздушными шарами. Любому, кто обнаружит «инопланетные вещи» необходимо сообщить об этом властям.
Опубликовано: Светлана Репина
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