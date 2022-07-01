Россия перевела расчеты экспортных пошлин за зерно в рубли

Россия перевела расчеты экспортных пошлин за зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли, сообщили в Кабмине.

Эти продукты в случае вывоза за пределы Евразийского экономического союза будут облагаться пошлинами в национальной валюте РФ.

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей.

Россия активно проводит политику дедоллоризации внешних рынков. Ее стратегическое сырье: углеводороды и продовольствие теперь отпускаются экспортерам за российские рубли.

Со многими странами-партнерами Россия также заключила договоры о расчетах по внешнеторговым сделкам в национальной валюте.