Россия перевела расчеты экспортных пошлин за зерно в рубли
Россия перевела расчеты экспортных пошлин за зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли
Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли, сообщили в Кабмине.
Эти продукты в случае вывоза за пределы Евразийского экономического союза будут облагаться пошлинами в национальной валюте РФ.
Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей.
Россия активно проводит политику дедоллоризации внешних рынков. Ее стратегическое сырье: углеводороды и продовольствие теперь отпускаются экспортерам за российские рубли.
Со многими странами-партнерами Россия также заключила договоры о расчетах по внешнеторговым сделкам в национальной валюте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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