После открытия сухопутных путей в Крыму может появиться белорусско-крымская судоходная компания

Беларусь ищет дополнительные варианты логистики для поставок своих товаров, в том числе в страны Ближнего Востока и Азии.

Недавний разворот из портов Клайпеды на ленинградское направление обеспечит перевалку 20 млн тонн белорусских грузов.

А после того , как с Крымом открылось движение по суше в том числе по железной дороге, Беларусь может использовать этот короткий путь для перевалки товаров к крымским портам.

У Беларуси есть свой торговый и рыболовецкий флот на Балтике и в северных морях, теперь речь идет об открытии судоходной компании в Крыму.

Представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов более подробно рассказал об этом проекте.

«Мы предлагаем импортозаместить их доставку товаров морским путем, то есть морские грузоперевозки через Крым. Они,чьими услугами пользовались? Стран Прибалтики. Они их сейчас перекрыли. Мы предлагаем им импортозамещение в теме морских перевозок… Мы предлагаем для таких целей возможность создания, например, совместной судоходной компании, которая будет возить грузы», — сообщил Мурадов на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.

Средства при этом будут аккумулироваться внутри Союзного государства, что немаловажно для их инвестирования в создание инфраструктуры для перевозок грузов.