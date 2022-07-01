Загадочная вспышка листерии привела к смерти, прерыванию беременности и десяткам госпитализаций

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщают о вспышке листерии. Источник заболевания установить не удается.

На данный момент известно более чем о двух десятках заболевших, 22 человека госпитализировано. Один человек умер. 

Из всех госпитализированных пятеро – беременные женщины. У одной из них произошел выкидыш.

Листериоз обычно поражает людей, употреблявших зараженную пищу. Однако пока не удается найти продукта, который моно было бы связать со вспышкой.

Основные симптомы болезни – сильная усталость, лихорадка, мышечные боли. Появление ригидности затылочных мышц и спутанности сознания указывает на то, что инфекция переместилась из кишечника в мозг.

При этом симптомы могут проявляться более чем через два месяца после контакта с зараженной пищей или водой.

К группе риска относятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, беременные женщины и новорожденные дети, пожилые люди.

Все случаи заболевания зафиксированы в разных штатах. Однако практически все заболевшие либо живут во Флориде, либо недавно побывали там.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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