Загадочная вспышка листерии привела к смерти, прерыванию беременности и десяткам госпитализаций
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщают о вспышке листерии. Источник заболевания установить не удается.
На данный момент известно более чем о двух десятках заболевших, 22 человека госпитализировано. Один человек умер.
Из всех госпитализированных пятеро – беременные женщины. У одной из них произошел выкидыш.
Листериоз обычно поражает людей, употреблявших зараженную пищу. Однако пока не удается найти продукта, который моно было бы связать со вспышкой.
Основные симптомы болезни – сильная усталость, лихорадка, мышечные боли. Появление ригидности затылочных мышц и спутанности сознания указывает на то, что инфекция переместилась из кишечника в мозг.
При этом симптомы могут проявляться более чем через два месяца после контакта с зараженной пищей или водой.
К группе риска относятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, беременные женщины и новорожденные дети, пожилые люди.
Все случаи заболевания зафиксированы в разных штатах. Однако практически все заболевшие либо живут во Флориде, либо недавно побывали там.
Опубликовано: Светлана Репина
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Загадочная вспышка листерии привела к смерти, прерыванию беременности и десяткам госпитализаций
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