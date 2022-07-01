ДАН: в ДНР предъявили обвинения двум британским наёмникам ВСУ

В Донецкой Народной Республике предъявили обвинения ещё двум британским наёмникам ВСУ.

1 июля надёжный источник, который пожелал остаться анонимным, сообщил представителя СМИ о том, что в Донецкой Народной Республике будут судить ещё двух иностранных наёмников.

По информации источника ДАН задержанными иностранными наёмниками сражавшимися на стороне ВСУ являются граждане Соединённого Королевства Великобритании Дилан Хилли и Эндрю Хилли.

Сообщается, что британцам предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса ДНР за то, что совершали насильственные действия в ходе боевых действий и получали за это денежное вознаграждение.