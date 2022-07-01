Walt Disney Co запускает собственный круизный лайнер

Компания Walt Disney Co запустила круизный лайнер весом 144 000 т. Гостям обещают встречу с героями Диснея и современными технологиями.

Проект реализован под руководством Боба Чапека, бывшего руководителя тематических парков. Именно он с самого начала продвигал эту идею.

Судно вмещает 4000 пассажиров. На церемонии его крещения присутствовали Человек-муравей, Микки и Минни Маус, многие другие герои, были фейерверки и всевозможные развлечения.

Круизный бизнес является частью подразделения компании, которое занимается тематическими парками. У них возникли определенные проблемы из-за пандемии.

Годом ранее был получен убыток в 535 млн долларов. Но в первой половине нынешнего года его удалось компенсировать, операционная прибыль составила 4,2 млрд долларов.

Судно под названием The Wish стало пятым во флоте компании. К 2025 году планируется сдать еще два корабля. Таким способом отрасль пытается вернуть клиентов.

Руководители компании полагают, что круизную линию Дисней удастся вернуть на полную мощность. Такой вывод они делают из стабильного роста количества заказов.

Гости смогут провести 3 дня в мире Диснея. Здесь есть интерактивный интерфейс, который объединяет цифровой и физический миры.