МВД ДНР: в Донецке начали выдавать паспорта РФ

В столице ДНР начали работать пункты выдачи российских паспортов всем желающим.

1 июля Минестерство внутренних дел Донецкой Народной Республики в своём официальном пресс-релизе соообщило о том, что теперь каждый желающий может получить российское гражданство.

Согласно сообщению поступившему от МВД ДНР в столице республики Донецке с 1 июля 2022 года начали выдавать паспорта Российской Федерации всем желающим жителям государства.

Перед получением паспорта, граждане приносят присягу на верность России, а после получения российского гражданства им вручают Конституцию РФ в качестве памятного подарка.