МВД ДНР: в Донецке начали выдавать паспорта РФ
В столице ДНР начали работать пункты выдачи российских паспортов всем желающим.
1 июля Минестерство внутренних дел Донецкой Народной Республики в своём официальном пресс-релизе соообщило о том, что теперь каждый желающий может получить российское гражданство.
Согласно сообщению поступившему от МВД ДНР в столице республики Донецке с 1 июля 2022 года начали выдавать паспорта Российской Федерации всем желающим жителям государства.
Перед получением паспорта, граждане приносят присягу на верность России, а после получения российского гражданства им вручают Конституцию РФ в качестве памятного подарка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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