Зеленский: Расмуссен возглавит группу НАТО по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский утверждает, что экс-генсек НАТО Расмуссен возглавит группу альянса, разрабатывающую гарантии безопасности для Украины.

Вечером 1 июля Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссом учредили группу Североатлантического альянса, которая разработает конкретные гарантии безопасности для Украины.

Сам Ермак неоднократно заявлял, что Украина нуждается не в советах или практических рекомендациях НАТО, а в реалистичных гарантиях безопасности со стороны Альянса.

Днём ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерениях организации перевести Украины с оружия советского образца на оружие западного уровня.