В России появится обязательный госзаказ для предприятий в интересах армии
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение законодателей и будет рассмотрен на ближайших слушаниях в Госдуме.
Правительство России внесло законопроект об обязательном государственном заказе для нужд ВС РФ.
Документ предполагает привлечение предприятий к государственному оборонному заказу не по конкурсу, а по назначению правительством.
Такие предприятия будут назначаться правительством, и работать в интересах оборонки в производстве продукции необходимой для армии.
В пояснительной записке говорится, что эта мера поможет «сократить сроки госконтрактов» и позволит закупать «у единственного поставщика продукцию, необходимую для выполнения государственного оборонного заказа».
Отмечается также, что при необходимости правительство вправе будет назначать круглосуточный режим работы для таких предприятий и привлекать их к работе в выходные и праздничные дни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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