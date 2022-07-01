В России появится обязательный госзаказ для предприятий в интересах армии

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение законодателей и будет рассмотрен на ближайших слушаниях в Госдуме.

Правительство России внесло законопроект об обязательном государственном заказе для нужд ВС РФ.

Документ предполагает привлечение предприятий к государственному оборонному заказу не по конкурсу, а по назначению правительством.

Такие предприятия будут назначаться правительством, и работать в интересах оборонки в производстве продукции необходимой для армии.

В пояснительной записке говорится, что эта мера поможет «сократить сроки госконтрактов» и позволит закупать «у единственного поставщика продукцию, необходимую для выполнения государственного оборонного заказа».

Отмечается также, что при необходимости правительство вправе будет назначать круглосуточный режим работы для таких предприятий и привлекать их к работе в выходные и праздничные дни.