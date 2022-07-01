ВСУ обстреляли село Тёткино в Курской области, повредив несколько домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что войска Украины обстреляли российскую деревню Теткино.

Вечером 1 июля губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал экстренное сообщение в собственном телеграм-канале, где заявил, что представители вооружённых сил Украины совершили нападение на деревню Теткино, повредив её гражданскую инфраструктуру.

Из заявление Старовойта следует, что осколки украинских снарядов нанесли урон близлежащим домам в Тёткино, разбив окна и частично пробив крышую

Также губернатор Роман Старовойт подчёркивает, что некоторые украинские снаряды попали на огороды в Тёткино, что могло бы нанести урон местным жителям, однако этого не произошло.