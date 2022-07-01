ВСУ обстреляли село Тёткино в Курской области, повредив несколько домов
Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что войска Украины обстреляли российскую деревню Теткино.
Вечером 1 июля губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал экстренное сообщение в собственном телеграм-канале, где заявил, что представители вооружённых сил Украины совершили нападение на деревню Теткино, повредив её гражданскую инфраструктуру.
Из заявление Старовойта следует, что осколки украинских снарядов нанесли урон близлежащим домам в Тёткино, разбив окна и частично пробив крышую
Также губернатор Роман Старовойт подчёркивает, что некоторые украинские снаряды попали на огороды в Тёткино, что могло бы нанести урон местным жителям, однако этого не произошло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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