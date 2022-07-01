ВСУ обстреляли село Тёткино в Курской области
Губернатор Курской области РФ Роман Староврйт сообщил об обстреле села Тёткино.
Губернатор Курской области Роман Старовой в своём Telegram-канале поделился со своими подписчиками произошедшим сегодня, 1 июля 2022 года, в приграничном российским посёлке Тёткино.
Согласно публикации Старовойтова ВСУ нанесли удары по посёлку Тёткино, по предварительной информации в результате обстрела жилые дома в незначительной степени пострадали, пострадавших нет.
Курский губернатор Роман Старовойтов заявил, что подробности случившегося выясняются, а пострадавшим мирным жителям в ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь от правительства области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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