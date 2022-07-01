В ВСУ начали призывать женщин, украинки в шоке
Читательница портала URA.RU поделилась фотофактом, ее родственнице пришла повестка о призыве на службу.
«Утром сестра мне присылает фотку повестки, хотят чтобы она заявтра явилась в военкомат. Всучили прям у порога. Я так понимаю на войну теперь и женщин заставляют идти?! То детям повестки шлют, теперь женщинам, а потом видимо стариков будут отлавливать и всучать повестки», - рассказала Евгения.
Законодательство Украины позволяет призывать на службу женщин для использования их в ряде военных специальностей.
Определено, что призыву могут подлежать украинки в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Сами украинки пока пишут, что их не отправляют прямиком на фронт лишь «присматриваются» и определяют к какой команде можно прикрепить или, как-то еще задействовать в целях обороны страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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