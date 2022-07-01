Главком ВСУ заявил об ударе ВКС Росси по острову Змеиный
Генштаб ВСУ не услышал предупреждений группировки «Юг» и все же решился на физический контроль острова Змеиный.
А ВКС России в свою очередь, как и обещали, его демилитаризировала, нанеся ракетный удар по военным целям.
«ВКС России нанесли авиаудары фосфорными бомбами по острову Змеиный», - заявил некоторое время назад главком ВСУ Залужный, правда, доказательств не представил.
Напомним, что остров Змеиный в начале недели был оставлен российскими войсками, гарнизон оттуда сняли и предупредили, что он находится под присмотром ВКС России – удаленно.
Авиация и флот России не допустят, чтобы Украины перехватила преимущество в этом стратегическом квадрате.
К слову, остров освободили, чтобы киевские власти, наконец смогли решить проблему с голом а Африке. Но им важнее и дальше воевать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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