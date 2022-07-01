Учёный из РАН рассказал о резком угасании психического здоровья Горбачёва
Член Российской академии наук Руслан Гринберг утверждает, что состояние психического здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва резко ухудшается.
Сотрудник Российской академии наук Руслан Гринберг посетил бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва в больнице после новости о том, что состояние его здоровья ухудшилось уровня возможности скорой смерти.
По словам Гринберга, физическое здоровье Горбачёва находится на прежнем уровне и является относительно стабильным, однако уровень психической адекватности первого президента СССР теряет свою прочность: Михаил Горбачёв часто забывает элементарные вещи, стал рассеянным и с завидной регулярностью меняет темы разговора на совершенно случайные.
Аналитики утверждают, что свидетельства Руслана Гринберга могут указывать на развитие у Михаила Горбачёва болезни Альцгеймера или возрастной деменции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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