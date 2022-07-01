Член Российской академии наук Руслан Гринберг утверждает, что состояние психического здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва резко ухудшается.

Сотрудник Российской академии наук Руслан Гринберг посетил бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва в больнице после новости о том, что состояние его здоровья ухудшилось уровня возможности скорой смерти.

По словам Гринберга, физическое здоровье Горбачёва находится на прежнем уровне и является относительно стабильным, однако уровень психической адекватности первого президента СССР теряет свою прочность: Михаил Горбачёв часто забывает элементарные вещи, стал рассеянным и с завидной регулярностью меняет темы разговора на совершенно случайные.

Аналитики утверждают, что свидетельства Руслана Гринберга могут указывать на развитие у Михаила Горбачёва болезни Альцгеймера или возрастной деменции.