Опытные садоводы поделились опытом по поливке моркови на садовом участке

Морковь неприхотливая культура, но для устойчивого развития её нужно правильно поливать.

Полив - один из важнейших агротехнических мероприятий. Недостаток влаги негативно сказывается на развитии моркови и плодоношение этой культуры. Ботва начинает желтеть. Корнеплоды развиваются медленно. Урожай в конце сезона скудный.

Правила полива моркови:

Грунт не должен быть слишком сухим или чрезмерно влажным. Следует принимать в расчёт естественные природные факторы. Среднесуточную температуру воздуха, осадки и фазы развития моркови;

Полив следует проводить тёплой водой. Оптимальная температура +20-24 градуса Цельсия. Нельзя проводить орошение прямо из водопровода;

Вода для полива должна быть настоявшаяся и нейтральной по химическому составу. Для смягчения почвы нужно использовать зольный раствор, уксус или сок лимона;

В жаркую погоду морковь поливается в несколько этапов. После первого орошения нужно дать жидкости впитаться и повторить процедуру.

Укладка мульчи на грядки позволит надолго сохранить влагу в почве и сократить количество поливов.