Опытные садоводы поделились опытом по поливке моркови на садовом участке

Морковь неприхотливая культура, но для устойчивого развития её нужно правильно поливать.

Полив - один из важнейших агротехнических мероприятий. Недостаток влаги негативно сказывается на развитии моркови и плодоношение этой культуры.  Ботва начинает желтеть. Корнеплоды развиваются медленно. Урожай в конце сезона скудный. 

Правила полива моркови:

  • Грунт не должен быть слишком сухим или чрезмерно влажным. Следует принимать в расчёт естественные природные факторы. Среднесуточную температуру воздуха, осадки и фазы развития моркови;
  • Полив следует проводить тёплой водой. Оптимальная температура +20-24 градуса Цельсия. Нельзя проводить орошение прямо из водопровода;
  • Вода для полива должна быть настоявшаяся и нейтральной по химическому составу. Для смягчения почвы нужно использовать зольный раствор, уксус или сок лимона;
  • В жаркую погоду морковь поливается в несколько этапов. После первого орошения нужно дать жидкости впитаться и повторить процедуру. 

Укладка мульчи на грядки позволит надолго сохранить влагу в почве и сократить количество поливов. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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