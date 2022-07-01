Экономист Гринберг заподозрил у экс-президента СССР Горбачёва болезнь Альцгеймера
Экономист Гринбер поделился подробностями тяжёлого состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг в интервью представителям российской пресс сообщил об ухудшающемся состоянии бывшего лидера СССР Михаила Горбачёва, который несколько лет живёт в больнице.
Гринберг заявил, что у первого президента СССР Горбачёва помимо потери сил стали наблюдаться проблемы с памятью, так как советский политик постоянно забывает о чём говорит и резко меняет тему разговора, что является симптомами болезни Альцгеймера.
Также Руслан Гринберг уверяет журналистов в том, родственники Михаила Горбачёва периодически навещают и оказывают всю необходимую поддержку экс-президенту в Центральной клинической больнице.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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