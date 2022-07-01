Экономист Гринберг заподозрил у экс-президента СССР Горбачёва болезнь Альцгеймера

Экономист Гринбер поделился подробностями тяжёлого состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг в интервью представителям российской пресс сообщил об ухудшающемся состоянии бывшего лидера СССР Михаила Горбачёва, который несколько лет живёт в больнице.

Гринберг заявил, что у первого президента СССР Горбачёва помимо потери сил стали наблюдаться проблемы с памятью, так как советский политик постоянно забывает о чём говорит и резко меняет тему разговора, что является симптомами болезни Альцгеймера.

Также Руслан Гринберг уверяет журналистов в том, родственники Михаила Горбачёва периодически навещают и оказывают всю необходимую поддержку экс-президенту в Центральной клинической больнице.