Пентагон: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $820 млн

Пресс-служба американского Пентагона уведомляет, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 820 миллионов долларов.

Вечером пятницы пресс-служба Пентагона заявила, что Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму в 820 миллионов долларов, в рамках которого Вашингтон уже начал передавать оружие Киеву.

По данным Пентагона, новый пакет американской военной помощи Украине включает в себя реактивные установки залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны NASAMS и контрбатарейные системы.

Примечательно, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Владимира Зеленского есть план победы Украины над Россией, который опирается на РСЗО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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