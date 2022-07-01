Пентагон: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $820 млн
Пресс-служба американского Пентагона уведомляет, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 820 миллионов долларов.
Вечером пятницы пресс-служба Пентагона заявила, что Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму в 820 миллионов долларов, в рамках которого Вашингтон уже начал передавать оружие Киеву.
По данным Пентагона, новый пакет американской военной помощи Украине включает в себя реактивные установки залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны NASAMS и контрбатарейные системы.
Примечательно, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Владимира Зеленского есть план победы Украины над Россией, который опирается на РСЗО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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