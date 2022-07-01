Огородники рассказали о лучшей подкормке болгарского перца

Болгарскому, или сладкому, перцу подходят легкие нейтральные почвы, обогащенные органикой. Но, даже самого лучшего грунта бывает недостаточно.

Подкормки рассады перца:

После образования 3-4 настоящих листьев сеянцы перцев пикируют в отдельные емкости. Через 7-10 дней после этой процедуры молодые растения подкармливают аммиачной селитрой (10 г), суперфосфатом (25 г) и сернокислым калием (15 г), растворенными в 10 литрах воды. Спустя 7-10 дней рассаду снова подкармливают прежним составом.

Сеянцы, выращенные в домашних условиях, в зависимости от сорта, готовы к высадке в открытый грунт через 2-2,5 месяца после всходов. Грунт на выбранном участке желательно подготовить еще с осени.

До наступления холодов почву для грядки перекапывают с добавлением на каждый квадратный метр ведра компоста и 20 г суперфосфата. Удобрения можно вносить и весной, если осенью это не успели сделать. В этом случае на каждый квадратный метр добавляют перегной (1 ведро) и древесную золу (1 стакан).

Спустя неделю-другую после высадки на постоянное место, сеянцы адаптируются к новым условиям и будут готовы к следующей подкормке. Для этого из воды (1 ведро), мочевины (2 ч. л.) и суперфосфата (2 ч. л.) готовят питательный раствор.

Приготовленным составом поливают молодые растения из расчета: 1 литр на каждый кустик. Кроме того, для подкормки используют перепревший коровяк или птичий помет, которые растворяют в воде, соблюдая пропорцию 1:5 и 1:20, соответственно.

Приготовление питательных растворов требует соблюдения строгой дозировки. Излишки минеральных или органических удобрений могут причинить вред растениям, в частности — обжечь корневую систему.

Подкормки в период цветения и образования завязи:

В фазе бутонизации и цветения растения подкармливают по листьям, чтобы стимулировать формирование завязи. Для этой процедуры готовят раствор из 0,1 г борной кислоты, растворенной в 1 литре горячей (70-80 °С) воды. Готовым составом кусты опрыскивают по кроне.

Следующее внесение удобрений проводят в период формирования завязи. Для этого необходимо приготовить рабочий раствор из аммиачной селитры (10 г), сернокислого калия (25 г) и суперфосфата (25 г), добавленных в ведро воды (10 л).

Этот состав используют при поливах, добавляя в воду в соотношении 1:10. Хороший результат дает чередование минеральных подкормок с органическими.

Из народных средств самые доступные и эффективные — это настои из древесной золы (2 стакана на ведро горячей воды) и зеленых сорняков с добавлением навозной жижи.

Подкормки в период плодоношения:

В фазе плодоношения кусты перца подкармливают растворенными в ведре воды минералами: суперфосфатом и сульфатом калия, по 2 ч. л. каждого. Этот состав применяют для корневой подкормки, расходуя на каждое растение по 1 л. Процедуру проводят после обильного полива.

Сладкому перцу для формирования обильного урожая необходимы комплексные корневые и внекорневые подкормки. Придерживаясь рекомендаций опытных дачников, добиться хороших результатов сможет даже начинающий овощевод.