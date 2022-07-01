Гумштаб Минобороны России предупредил о готовящейся провокации против ВС России в Одессе

По информации гуманитарного штаба МО РФ, в Одессе запланирована провокация с целью скомпрометировать Вооруженные Силы РФ.

«Планируется провести инсценировку поражения соцобъекта с "массовкой" до 30 чел, выступающих в роли погибших и пострадавших. Участникам постановочных сцен в Одессе c фейковым ударом по соцобъекту планируют заплатить по $500 за участие в съемках», - сообщили в гумштабе.

Здесь также отметили, что киевский режим задействует для распространения фейка 20 иностранных корреспондентов и ЮНИСЕФ, что еще раз указывает на противоречия между институтами ООН и Международным правом.

Напомним, что Киев пытался использовать ситуацию в ТРЦ Кременчуга в тех же целях, но получил отрицательный эффект. Минобороны России смогло отыскать свидетелей пожара и доказало, что ракетного удара по гражданскому объекту не наносило.