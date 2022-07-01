Дачники рассказали, какие подкормки для капусты стоит выбрать в июле

Чтобы получить большой и насыщенный витаминами кочан, капусту нужно снабдить в достаточном количестве питательными элементами. Важно позаботиться о подкормках этой культуры в июле – именно к середине лета капуста набирает рост.

Капуста считается одной из самых требовательных овощных культур. В ходе своего развития растение потребляет в больших количествах как органические, так и минеральные микроэлементы. Поэтому чаще всего нужных веществ для хорошего роста и формирования кочанов не хватает.

Для этого дополнительно вносят удобрения в различном виде. Особое значение имеют подкормки, вносимые в июле, именно в этом месяце капуста начинает активно завязывать кочаны и набирать вес. В этот период необходимо правильно внести подкормки, чтобы получить богатый урожай.

Всего за сезон проводят три подкормки томатов, и на первую половину июля выпадает как раз последняя из них. Помимо традиционной органики в питательный раствор включают важные микро- и макроэлементы.

Я придерживаюсь 3-хкратного использования удобрений за сезон. Но иногда при осмотре могу заметить выраженные признаки дефицита питательных основных веществ:

недостаток азота выражается в бледной окраске листьев, медленном росте;

дефицит фосфора проявляется в появлении неестественной темно-зеленого или голубоватого оттенка на листьях, слабом формировании кочнов, фиолетово-пурпурной окраске черешков;

если не хватает калия, то пожелтевшие листья отмирают, а у остальных поверхность сморщивается, появляется голубоватая окраска, края закручиваются.

Я считаю, что июльское внесение под капусту удобрений, способствующих качественному формированию вилков, принесет пользу, если соблюдать несложные рекомендации опытных огородников:

использую фосфорно-калийные смеси или специальные комплексы;

перед внесением удобрений грунт взрыхляю;

преимущественно использую корневой метод подкормки;

выполняю процедуру вечером или в утренние часы;

в соответствии с инструкцией использую рабочие растворы для красно- белокочанной капусты, а для других разновидностей снижают дозировку в 2 раза.

В июле для ранней капусты подкормку практикую в первых числах, а для поздней разновидностей — в середине месяца.

Варианты июльской подкормки капусты:

Я в июле использую разные технологии внесения удобрений под формирующиеся капустные кустики.

Считаю результативными следующие составы:

Беру 2 ст. л. калийной соли, которую объединяю с 3 ст. л. суперфосфата. При интенсивном перемешивании растворяю эту смесь в 10 л отстоянной воды.

Смешиваю 2 ст. л. сульфата калия с 3 ст. л. суперфосфата, после чего развожу до исчезновения осадка в 10-литрой таре с водой.

Смешиваем удобрения и подкармливаем капусту летом

Использую также из расчета на 10 л отстоявшейся воды 15 г минерального комплекса («Растворин», «Агрикола», «Кемира» и пр.), соединенный с 2 ст. л. суперфосфата. Норма полива под корень — 5 л / м2.

Органические подкормки:

Использую в июле и более безопасную органику, например, птичий помет, а также коровяк. Готовлю предварительно питательный концентрат.

Алгоритм:

Помещаю коровяк или помет в бачок на 1/5 объема.

Вливаю до краев воду.

Выдерживают при периодическом перемешивании под крышкой на 2 недели.

Процеженный концентрат перед применением развожу водой (коровяк — 1:10, помет — 1:20).

Коровяк-отличное средство для подкормки капусты

Норма расхода — 0,5 л / растение.

Применяю также готовые органические комплексы (например, «Гумат калия»), следуя инструкционным указаниям.

В июле при выращивании капусты на достаточно плодородной почве использую также результативные народные составы:

В теплую воду (10 л) всыпаю 10 г высушенных дрожжей и 3 ст. л. сахара. Перемешиваю и оставляю в тепле при систематическом помешивании на 24 часа. Норма подкормки — 1 л / растение.

В слегка согретой воде (10 л) настаиваю 5-6 часов 200 г золы. Использую для полива капустной грядки.

Можно подобрать и другие эффективные средства.

В июле капусте для качественного развития требуется фосфор и калий. Я провожу подкормку не только минеральными удобрениями. Использую при возможности органику, а также результативные народные средства. Расскажите в комментариях, пожалуйста, о своем опыте выполнения июльской подкормки капусты.