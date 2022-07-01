Дачники рассказали, как приготовить качественный компост

Компосты – органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

От перегноя, получаемого из перепревшего навоза или опавшей листвы, компостная субстанция отличается составом. В него отправляют практически всю органику, попавшую под руку: от овощных очисток и кухонных объедков до сорняков.

Иногда, для обогащения состава компоста, его перекладывают слоями торфа или плодородной земли, добавляют навоз или птичий помет.

Все это, вступая в химическую реакцию друг с другом, создает внутри компостной кучи температуру, доходящую до 70 °C. Куча буквально перегорает, в результате чего уже через 1-2 года образуется готовая, относительно однородная плодородная масса.

Компостная куча еще удобна и тем, что избавляет дачника от необходимости частого посещения свалки по каждому поводу. Однако не стоит рассматривать ее как помойку. Подойдут для компоста, к примеру:

скошенная трава (сено, солома);

подгнившие фрукты и овощи;

еще не зацветшие сорняки и зеленые части культурных растений;

органические пищевые отходы;

опилки, мелкие ветки, древесная кора;

древесный уголь и зола;

скорлупа яиц;

навоз и птичий помет.

Также можно добавлять в кучу опавшие яблоки, если на них отсутствуют следы инфекционного поражения.

А вот категорически нельзя отправлять на компост любые неорганические материалы (резину, пластик, стекло, плотную бумагу, ткань, металл, камни, биоматериалы, обработанные химикатами), а также такие органические продукты, как:

столовые объедки животного происхождения – они долго перегнивают, при этом вызывая неприятный запах;

фекалии (в т. ч. домашних животных);

сорняки с созревшими семенами;

растения и плоды, пораженные болезнями или подвергнутые воздействию химикатов.

Компостные ямы и емкости:

Компост можно накапливать в специально выкопанной яме или в какой-нибудь выделенной под него емкости. Для ее изготовления подойдут дерево, пластик, железо.

При этом любые емкости будут иметь ряд очевидных преимуществ перед компостной ямой: ими удобнее пользоваться, во время дождя их содержимое не превращается в болотистую жижу, да и смотрятся они гораздо эстетичней.

Емкость желательно снабдить крышкой, которая защищала бы компост от осадков и позволяла бы поддерживать необходимый температурный баланс компостной массы внутри. Но герметично она закрываться не должна, поскольку компост нуждается в кислороде.

Располагают компостные емкости обычно в дальнем конце участка, в полутени, поскольку прямые солнечные лучи действуют на компост не лучшим образом. При длительном отсутствии осадков компостную массу следует периодически увлажнять.

Известен вариант приготовления компоста в плотных черных мешках.

Единого рецепта его приготовления не существует. Но основные правила этого процесса таковы:

Слой массы не должен быть более 1,5 м. Если, к примеру, ее основу будет составлять скошенная трава, со временем произойдет ее уплотнение, и она превратится в силос. Перед закладкой ее необходимо высушить.

Если в компостной массе будут преобладать гниющие пищевые продукты, фрукты, овощи, мучные отходы, то на выходе получится компостная субстанция с большим содержанием азота. Если же будет больше травы, соломы, опилок, то выйдет углеродистая масса.

Для ускорения появления бактерий можно взять немного субстанции с других компостных куч.

Допустимо перемещение компоста на другое место. Например, если он начнет сильно «гореть», в результате чего могут погибнуть полезные микроорганизмы.

При укладке массы следует чередовать сухой слой с влажным.

Готовый компост выкладывают по участку из расчета 1-2 ведра массы на 1 кв. м площади.

Добавки, ускоряющие созревание компоста:

Многие дачники игнорируют их. Тем не менее, компост, являясь по своей сути удобрением, и сам нуждается в подкормке. Можно использовать народные средства, например настой травы и куриного помета на воде (5:2:20).

Или специальные препараты типа «Байкала ЭМ-1», содержащие необходимые для процесса созревания микроорганизмы. Ускорит его также добавление дрожжей, разведенных в сладкой воде.

О готовности компоста к применению будут свидетельствовать его относительно однородная, рыхлая консистенция, темный цвет и запах влажной земли. В теплое время года он полностью созревает за 3-5 месяцев, в холодное – за полгода-год.