Дачники рассказали о черенковании барбариса в разное время года
Барбарис – полезное и красивое растение. Некоторым садоводам очень хочется, чтобы на участке рос не один куст, а сразу несколько.
Размножаем барбарис правильно:
Всех привлекает барбарис не только декоративным внешним видом, но и вкусными, полезными плодами. Его можно высадить в качестве живой изгороди или просто в цветнике.
Размножить кустарник можно:
отводками;
черенками;
семенами.
корневой порослью.
Размножаем барбарис черенками:
Я всегда провожу черенкование барбариса весной или осенью. Хотя некоторые огородники делают это и летом.
Укоренение черенков весной:
Как показывает практика, лучше всего укореняются молодые побеги именно весной. Я нарезаю одревесневшие ветки с материнского куста в самом начале весны, пока на них не набухли почки, и не началось сокодвижение. Приживаемость побегов в это время года составляет 85%.
Черенкование барбариса летом:
Что касается черенкования барбариса летом, то нарезать посадочный материал необходимо в начале июня. Ветки срезаются только со светло-зеленой корой.
Сам процесс черенкования выглядит следующим образом:
Черенок делается из середины срезанного побега. Его длина должна быть около 10 см.
Нижний срез делается под самой почкой, а верхний на 2 см выше нее.
Нижние листья с посадочного материала убираются полностью, а верхние укорачиваются.
Срезанные побеги высаживаются в теплицу. Я обычно присыпаю край черенка стимулятором роста, чтобы он быстрее пустил корни.
Сажается черенок под углом 45 градусов и заглубляется на две почки.
Обычно черенок укореняется через 1-1,5 месяца.
Дальнейший уход за черенками сводится к:
регулярному поливу;
прополке;
рыхлению грунта;
внесению удобрений.
Осеннее черенкование барбариса:
Что касается осеннего разведения то нарезается посадочный материал в сентябре – октябре и хранится до весны в погребе. Чтобы он не испортился, я заворачиваю его в мокрую ткань. Для черенкования выбираются здоровые и молодые побеги диаметром 1 см.
Весной посадочный материал осматривается на дефекты и сажается в питательную, рыхлую и влажную почву. Грунт можно купить в магазине или сделать самостоятельно из перегноя, торфа, песка.
Подводя итоги хочу отметить, что барбарис хорошо размножается черенками осенью, весной и летом. Но я отдаю предпочтение весеннему черенкованию, так как лето часто бывает слишком жарким, что негативно влияет на укоренение растения, а нарезав черенки осенью, их все равно придется хранить до весны.
А вот весной приживаемость черенков составляет почти 100%. Растения быстро укореняются и хорошо развиваются.
Опубликовано: Ангелина Крент
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