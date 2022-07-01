Дачники рассказали о черенковании барбариса в разное время года

Барбарис – полезное и красивое растение. Некоторым садоводам очень хочется, чтобы на участке рос не один куст, а сразу несколько.

Размножаем барбарис правильно:

Всех привлекает барбарис не только декоративным внешним видом, но и вкусными, полезными плодами. Его можно высадить в качестве живой изгороди или просто в цветнике.

Размножить кустарник можно:

отводками;

черенками;

семенами.

корневой порослью.

Размножаем барбарис черенками:

Я всегда провожу черенкование барбариса весной или осенью. Хотя некоторые огородники делают это и летом.

Укоренение черенков весной:

Как показывает практика, лучше всего укореняются молодые побеги именно весной. Я нарезаю одревесневшие ветки с материнского куста в самом начале весны, пока на них не набухли почки, и не началось сокодвижение. Приживаемость побегов в это время года составляет 85%.

Черенкование барбариса летом:

Что касается черенкования барбариса летом, то нарезать посадочный материал необходимо в начале июня. Ветки срезаются только со светло-зеленой корой.

Сам процесс черенкования выглядит следующим образом:

Черенок делается из середины срезанного побега. Его длина должна быть около 10 см.

Нижний срез делается под самой почкой, а верхний на 2 см выше нее.

Нижние листья с посадочного материала убираются полностью, а верхние укорачиваются.

Срезанные побеги высаживаются в теплицу. Я обычно присыпаю край черенка стимулятором роста, чтобы он быстрее пустил корни.

Сажается черенок под углом 45 градусов и заглубляется на две почки.

Обычно черенок укореняется через 1-1,5 месяца.

Дальнейший уход за черенками сводится к:

регулярному поливу;

прополке;

рыхлению грунта;

внесению удобрений.

Осеннее черенкование барбариса:

Что касается осеннего разведения то нарезается посадочный материал в сентябре – октябре и хранится до весны в погребе. Чтобы он не испортился, я заворачиваю его в мокрую ткань. Для черенкования выбираются здоровые и молодые побеги диаметром 1 см.

Весной посадочный материал осматривается на дефекты и сажается в питательную, рыхлую и влажную почву. Грунт можно купить в магазине или сделать самостоятельно из перегноя, торфа, песка.

Подводя итоги хочу отметить, что барбарис хорошо размножается черенками осенью, весной и летом. Но я отдаю предпочтение весеннему черенкованию, так как лето часто бывает слишком жарким, что негативно влияет на укоренение растения, а нарезав черенки осенью, их все равно придется хранить до весны.

А вот весной приживаемость черенков составляет почти 100%. Растения быстро укореняются и хорошо развиваются.