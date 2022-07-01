Дачники рассказали, как правильно делать прививку черешни

Прививка черешни к вишне позволяет получить разнообразие ягод на небольшом дачном участке, приспособить теплолюбивую культуру к условиям умеренного климата, повысить иммунитет к болезням и вредителям.

На что привить черешню: проверенные варианты:

Выбирая растения для прививки, лучше всего обращать внимание на культуры одного вида, или хотя бы родственные. Так как черешня относится к роду сливовых, вполне логично что благоприятными вариантами подвоя будут вишня, слива или алыча.

Итак, теперь подробнее разберемся с этими вариантами и эффектом от такой процедуры:

Прививка черешни на черешню — допустимый вариант, который часто используется для экономии места на участке. На одном дереве могут ужиться два и более сортов, отлично опыляя друг друга при этом.

Прививка черешни на сливу — тоже хорошая идея. В результате улучшаются вкусовые характеристики плодов, растет показатель урожайности. Однако стоит отметить, что при всех позитивных преимуществах, такая прививка будет приживаться довольно долго.

Прививка черешни на алычу показывает хорошую приживаемость, повышая при этом жизнестойкость культуры. После такой прививки черешня будет себя отлично чувствовать даже на участках с высоким залеганием грунтовых вод.

Не стоит пытаться привить черешню на грушу или яблоню. Семечковые и косточковые не особо уживаются, поэтому вы рискуете просто потратить время впустую.

Для подвоя хорошо подходят одревесневшие черенки первого года жизни. Материал должен удовлетворять следующим параметрам:

Оптимальная толщина — не более 8 миллиметров.

Междоузлия должны быть короткими.

Минимальное количество ростовых посек — 5 штук.

Длина в диапазоне от 30 до 40 сантиметров.

Методов существует довольно много. Я же познакомлю вас с самыми распространенными:

Прививка почкой — один из самых элементарных способов. Достаточно сделать на подвое разрез в форме буквы «т», слегка отгибая кору. Из черенка привоя нужно вырезать часть с почкой угловым способом. Вырезанный кусок нужно завести за кору, вернуть ее на место и замотать.

Прививка под кору. Метод выполняется в весеннее время, когда сокодвижение наиболее активно. Толщина подвоя должна значительно превышать толщину черенков. Подвой нужно опилить под прямым углом, сделать разрез коры и разогнуть.

Черенок привоя обрезается наискосок и заводится за кору. Привой нужно зафиксировать, а место среза обработать садовым варом.

Окулировка или прививка глазком. Метод предпочтительно использовать в начале лета. Из черенка привоя нужно вырезать часть стебля с почкой и куском коры. На штамбе подвоя выполняется надрез той же формы, что и кусок привоя. Привой нужно разместить в углублении подвоя, надежно зафиксировав.