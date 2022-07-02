Протесты за отделение Каракалпакстана от Узбекистана подавлены МВД
МВД Узбекистана подавило незаконные протесты в республике, начавшиеся из-за решения президента Шавката Мирзиеева запретить право выхода Каракалпакстана из состава страны.
Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил конституционную реформу, в рамках которой предлагалось обнулить его президентский срок и продлить президентские полномочия с 5 до 7 лет.
Также реформа предлагала запретить право выхода республики Каракалпакстана из состава Узбекистана, что не понравилось мирным жителям региона.
Собравшиеся на протесты граждане Каракалпакстана были оперативно разогнаны узбекской полицией, однако многие западные журналисты обвинили местное МВД в излишней жестокости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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