МВД ЛНР: 2150 солдат территориальной обороны ВСУ окружены в Лисичанске

Сотрудник МВД ЛНР Виталий Киселев утверждает, что в Лисичанске находятся порядка двух тысяч украинских военных из теробороны.

Утром 2 июля помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселёв сообщил, что российские силы спецоперации совместно с войсками ЛНР окружили около двух тысяч солдат украинской теробороны в городе Лисичанске.

По словам Киселёва, 2150 солдат украинской территориальной обороны прибыли в Лисичанск из Львовской и Ровенской областей, а также из Одессы и Днепропетровска.

Представитель луганского МВД уверяет, что главной задачей переброшенных в Лисичанск теробороновцев является охрана иностранных наёмников.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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