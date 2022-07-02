МВД ЛНР: 2150 солдат территориальной обороны ВСУ окружены в Лисичанске

Сотрудник МВД ЛНР Виталий Киселев утверждает, что в Лисичанске находятся порядка двух тысяч украинских военных из теробороны.

Утром 2 июля помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселёв сообщил, что российские силы спецоперации совместно с войсками ЛНР окружили около двух тысяч солдат украинской теробороны в городе Лисичанске.

По словам Киселёва, 2150 солдат украинской территориальной обороны прибыли в Лисичанск из Львовской и Ровенской областей, а также из Одессы и Днепропетровска.

Представитель луганского МВД уверяет, что главной задачей переброшенных в Лисичанск теробороновцев является охрана иностранных наёмников.