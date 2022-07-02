Bloomberg: Байден помогает Украине ценой благополучия американцев
Издание Bloomberg разобрало высказывание Джо Байдена о необходимости поддерживать Украину несмотря на рост цены на бензин в США.
Американское новостное агентство Bloomberg произвело анализ позиции Джо Байдена о том, что Вашингтон и страны Запада обязаны поддерживать Украину даже в ущерб американской экономике ввиду инфляции и роста цен на энергоносители и бензин. По данным Bloomberg, сейчас 64% американцев живут "от зарплаты до зарплаты" и не довольны таким решением администрации президента.
Команда Bloomberg выразила уверенность в том, что позиция Байдена по Украине будет стоить следующих выборов демократической партии Соединённых Штатов, которые наверняка проиграют республиканцам в ноябре.
Также Bloomberg отмечают, что большинство граждан Америки устали от беззаветной поддержки Украины и хотят вернуться к прежнему уровню жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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