Издание Bloomberg разобрало высказывание Джо Байдена о необходимости поддерживать Украину несмотря на рост цены на бензин в США.

Американское новостное агентство Bloomberg произвело анализ позиции Джо Байдена о том, что Вашингтон и страны Запада обязаны поддерживать Украину даже в ущерб американской экономике ввиду инфляции и роста цен на энергоносители и бензин. По данным Bloomberg, сейчас 64% американцев живут "от зарплаты до зарплаты" и не довольны таким решением администрации президента.

Команда Bloomberg выразила уверенность в том, что позиция Байдена по Украине будет стоить следующих выборов демократической партии Соединённых Штатов, которые наверняка проиграют республиканцам в ноябре.

Также Bloomberg отмечают, что большинство граждан Америки устали от беззаветной поддержки Украины и хотят вернуться к прежнему уровню жизни.