Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Сенатор Алексей Пушков высказался о словах украинского посла в Германии Андрея Мельника, который накануне заявил о "подвигах" Степана Бандеры во благо Украины.
2 июля сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что западные государства продолжают проявлять благосклонность по отношению к националистической идеологии, транслируемой из уст ведущих украинский политиков.
Пушков напомнил, как накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Степан Бадена был не пособником Адольфа Гитлера, а борцом за свободу Украины.
По мнению Алексея Пушкова, лидеры и народны держав мира вплоть до Израиля продолжают "проглатывать агрессивную ересь" украинских политиков либо по незнанию, либо с молчаливого согласия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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