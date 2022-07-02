Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии

Сенатор Алексей Пушков высказался о словах украинского посла в Германии Андрея Мельника, который накануне заявил о "подвигах" Степана Бандеры во благо Украины.

2 июля сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что западные государства продолжают проявлять благосклонность по отношению к националистической идеологии, транслируемой из уст ведущих украинский политиков.

Пушков напомнил, как накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Степан Бадена был не пособником Адольфа Гитлера, а борцом за свободу Украины.

По мнению Алексея Пушкова, лидеры и народны держав мира вплоть до Израиля продолжают "проглатывать агрессивную ересь" украинских политиков либо по незнанию, либо с молчаливого согласия.