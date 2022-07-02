Арестович: армия Украины нанесёт удар по Крымскому мосту в нужный момент
Алексей Арестович утверждает, что украинские войска готовятся обстрелять Крымский мост.
Утром 2 июля внештатный советник Зеленского Алексей Арестович подтвердил опасения правительства России о том, что вооружённые силы Украины готовят ракетный обстрел Крымского моста и прилегающих к нему территорий.
"Сантиментов никто не чувствует. Надо будет - ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос", – констатировал Арестович.
Днём ранее спецслужбы при поддержке Министерства обороны России и МЧС провели плановые учения по созданию дымовой завесы над Крымским мостом с целью его маскировки от возможных атак ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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