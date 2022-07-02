Арестович: армия Украины нанесёт удар по Крымскому мосту в нужный момент

Алексей Арестович утверждает, что украинские войска готовятся обстрелять Крымский мост.

Утром 2 июля внештатный советник Зеленского Алексей Арестович подтвердил опасения правительства России о том, что вооружённые силы Украины готовят ракетный обстрел Крымского моста и прилегающих к нему территорий.

"Сантиментов никто не чувствует. Надо будет - ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос", – констатировал Арестович.

Днём ранее спецслужбы при поддержке Министерства обороны России и МЧС провели плановые учения по созданию дымовой завесы над Крымским мостом с целью его маскировки от возможных атак ВСУ.