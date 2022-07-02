Аргентина и Чили обещают дипломатическую поддержку Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Южной Америки во время переговоров с лидерами этих стран.

Зеленский в пятницу поговорил по телефону с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и своим чилийским коллегой Габриэлем Боричем. Он намерен и дальше выстраивать отношения с этим важным регионом, — написал Зеленский в социальных сетях.

Фернандес провел 35 минут по телефону с президентом Украины и предложил свою помощь в возможных переговорах с Россией, сообщило правительство Аргентины.

«Латинская Америка — это континент мира, который отвергает насилие и способствует диалогу для разрешения конфликтов», — сказал Фернандес, который в настоящее время является председателем Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Перед войной президент Аргентины хотел улучшить отношения с Россией.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве в начале февраля Фернандес сказал, что Аргентина должна стать воротами России в Латинскую Америку.

Ранее президент США Джо Байден, заявил, что 50 стран мира готовы оказать военную помощь Украине в 600 танков и большого числа других вооружений.

