Вооруженные формирования Украины ведут активный обстрел территории ДНР из полученных на Западе дальнобойных средств артиллерии.

«За последние время обстрелов было тысячи, по городу Ясиноватая, разбито более 1500 домостроений. Гибнут люди, сегодня (1 июля) ребенок 2010 года рождения получил ранение средней тяжести», - рассказал глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

Только 1 июля в результате обстрелов ВФУ из дальнобойной артиллерии в Ясиноватой было повреждено восемь домов в частном секторе и три многоквартирных жилых дома, социальные и промышленные объекты.

На этом фоне заявления киевского режима о повреждении единичных жилых домов в результате ракетных атак ВКС России просто меркнут, не говоря уже о том, что такая информация слишком часто не имеет под собой реальной почвы.